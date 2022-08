Parma Primavera, vittoria in finale al "Città di Vignola" contro il Sassuolo

E’ stato il Parma ad aggiudicarsi per la seconda volta consecutiva il prestigino torneo giovanile “Città di Vignola” che si è chiuso ieri sera con la finalissima molto combattuta giocata con il Sassuolo Under 18 di mister Francesco Pedone. A passare in vantaggio sono stati i neroverdi con Lombardo al 7’, poi il Parma ha ribaltato il risultato con la doppietta di Sits al 21’ e 28’. Nella ripresa il Sassuolo ha ritrovato il pareggio al 51’ con Moriano, poi nel finale il Parma ha messo il turbo tornando avanti all’86’ con Marconi e chiudendo con il poker firmato da Tannor al 92’.

PARMA: Borriello, Motti, Flex, Del Bello, Buaki, Sahitaj, Bangala (55′ Cavalca), Basili (78′ Haj), Marconi, Ribaudo (84′ Tannor), Sits (90′ Bandaogo). A disp.: Moretta, Torri, Annan, Lorenzani, Fiath. All.: Cesare Beggi

SASSUOLO: Zouaghi, Parlato, Di Bitonto (46′ Barani), Pigati (78′ Ravaioli), Henriksen, Corradini, Okojie (46′ Moriano), Petrosino, Perini (46′ Rovatti), Knezovic (46′ Rigo), Lombardo. A disp.: Scacchetti, Deri, Seminari, Casini. All.: Francesco Pedone.

RETI: 7′ Lombardo (S), 21′ e 28′ Sits (P), 51′ Moriano (S), 86′ Marconi (P), 92′ Tannor (P).

NOTE: ammoniti Henriksen (S), Petrosino (S) e Sahitaj (P).