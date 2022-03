Progresso - Borgo San Donnino 4 - 2 | Brutta caduta nello scontro diretto coi bolognesi

Si è giocato oggi il recupero della diciannovesima giornata del Girone D di Serie D tra Progresso e Borgo San Donnino, scontro diretto per la salvezza o, almeno, per l’acceso ai play out. I parmensi hanno subito una pesante sconfitta, sia sul campo, dove il risultato finale è stato di 4-2, ma anche in classifica dove i padroni di casa hanno sorpassato i biancazzurri.

A passare in vantaggio all’8’ sono stati gli uomini di Nicolini con Lancellotti, servito da Finocchio, che di destro ha battuto Ceseste da buona posizione. Il pareggio poi è arrivato al 18’ con Esposito che è stato lesto nell’approfittare di una mischia in area. I borghigiani non si abbattono e dopo tre minuti più tardi tornano in vantaggio quando Vanni serve in velocità Rossi che manda in rete.

Il Borgo va vicinissimo a chiudere l’incontro, ma al 41’ è il Progresso a segnare il gol del momentaneo pareggio: Gulinatti recupera al limite dell’area e scarica una botta in rete che lascia Paganelli incolpevole nel vedere il pallone entrare in rete. Al 45’ Vanni di testa colpisce la traversa su cross di Vecchi e sembra un buon momento per gli ospiti, ma al secondo minuto di recupero del primo tempo arriva il gelo per i parmensi quando Bagatti all’improvviso batte ancora Paganelli ed è 3-2 per i bolognesi all’intervallo.

Nella ripresa i ritmi sono più bassi e il Borgo cerca in un paio di occasioni di riagguantare il pareggio, senza fortuna. Poi all’82’ il Progresso la chiude definitivamente con Bagatti che di testa manda in rete un corner calciato da Gulinatti e il finale è un 4-2, ma il Borgo San Donnino avrebbe meritato almeno il pareggio.