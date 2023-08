Promozione, colpo in casa Fornovo Medesano: in panchina arriva Piscina

Novità importanti in casa Futura Fornovo Medesano. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione con la Coppa Minetti prima e il campionato dopo, è arrivato un nuovo allenatore, un nome molto conosciuto nell’ambiente parmense, ovvero Alessandro Piscina.

L’ex Terme Monticelli e Pallavicino, che negli ultimi tre anni ha allenato gli Under 17 del Pisa, ha scelto il Medesano nonostante un adeguamento delle richieste per sposare il progetto del presidente Squeri e di tutto l’ambiente che ora è carico e galvanizzato dal nuovo inaspettato arrivo, dopo che Liperoti ha dovuto abbandonare la panchina dopo appena due mesi per problemi personali.

“La scelta è stata condivisa da tutti, collaboratori e staff - ha detto il Presidente - e siamo convinti di aver operato per il meglio portando in società una figura di alto livello che può far crescere sia i ragazzi della prima squadra che quelli del settore giovanile. C’è molta euforia e l’ambiente è frizzante: tutti aspettano di vederlo all’opera. Abbiamo fatto un sacrificio per averlo, ma pensiamo di aver fatto un bel colpo”, ha concluso Squeri.