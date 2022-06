Promozione, Futura Fornovo Medesano: il punto sul calciomercato

Dopo la salvezza con brivido finale per il Fornovo Medesano, l’obiettivo per la prossima stagione è di confermarsi e arrivare con più tranquillità alla salvezza. Per questo si sta lavorando a costruire la squadra che giocherà ancora in Promozione nel prossimo campionato. Tante sono state le uscite, alcune per fine prestito com Alberici e Sicura della Fidentina, Stopelli del Felino e Rizzi della Piccardo Traversetolo.

Non saranno più della squadra affidata ad Abbati nemmeno Comini, Beatrizzotti, Filippini, Maramotti, Capocasa (passato al Carignano) e Moscatiello andato alla Langhiranese in Prima Categoria. Nella lista degli arrivi invece compaiono Manghi che lo scorso campionato era alla Viarolese, Landini dal Marzolara e Fumi dal Noceto.