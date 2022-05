Promozione, Fornovo Medesano: cambio in panchina, arriva Abbati

Dopo la salvezza raggiunta in Promozione nelle ultime giornate, avendo fatto un’ottima prima parte di stagione, la Futura Fornovo Medesano ha cominciato a impostare il team per la prossima stagione ed è arrivato subito il cambio in panchina.

Non sarà più Cristiano Valenti a guidare la prima squadra e la notizia è arrivata tramite un comunicato pubblicato sulle pagine social della società in cui il presidente Squeri e il responsabile operativo Porta hanno dichiarato di aver non aver rinnovato il rapporto con il mister, dopo aver sentito le indicazioni unanimi dell’intero Consiglio. Insieme a Valenti parte anche il vice Gabriele Scaramuzza, a cui la società ha riservato ringraziamenti per l’impegno profuso nei passati tre anni e i migliori auguri per il futuro.

Sulla panchina del Fornovo Medesano arriva Massimo Abbati, che è stato sulla panchina del Felino in Eccellenza fino allo scorso febbraio, quando poi il posto è stato preso da Luigi Apolloni. Mister Abbati ha allenato in passato anche il Carignano e come secondo avrà Michele Poddighe.