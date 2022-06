Promozione, Carignano: l'allenatore per la prossima stagione è Sandro Melotti

E’ arrivata la scelta del Carignano per la panchina della prima squadra. Dopo aver ottenuto un ottimo terzo posto in campionato, i giallorossi hanno l’obiettivo di ripetersi e, se possibile, anche migliorarsi, puntando alla promozione in Eccellenza con il nuovo allenatore, mister Sandro Melotti. Arrivato dalla Bobbiese, l’allenatore sorbolese ha ottenuto il suo miglior successo in carriera proprio contro il Carignano nel 2017 quando si impose con la sua Agazzanese per 3-2 nella finale play off ottenendo la promozione in Eccellenza.