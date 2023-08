Promozione, Coppa Italia Minetti: i risultati del primo turno

Gara 1 archiviata per le squadre di Promozione che oggi hanno cominciato la stagione con il la prima partita del minigirone di Coppa Italia Minetti. Nel Girone 2 il Noceto ha perso in casa dell’Alsenese per 2-1 ed è rimasto a zero punti insieme al Carpaneto Chero che ha perso sempre per 2-1 in casa della Pontenurese.

Due derby nel Girone 3 con Il Cervo e il Fornovo Medesano che hanno combattuto e alla fine ha regnato l’equilibrio, così il match è terminato sul punteggio di 2-2. In vetta al girone quindi rimane solitario il Felino che ha vinto per 4-1 con la neopromossa Real Sala Baganza.

Il Carignano invece ha preso parte al Girone 4 pareggiando oggi per 1-1 in casa contro i reggiani dell’Atletic Progetto Montagna. L’altra gara del girone è terminata per 1-3 tra Vezzano e Bibbiano San Polo. La prossima giornata si giocherà il 20 settembre.