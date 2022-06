Promozione, CRER: sono quattro i posti liberi per i ripescaggi

Saranno ancora cinque i gironi per il campionato di Promozione anche nella stagione 2022/2023. Le 80 squadre aventi diritto all’iscrizione quindi daranno vita a cinque raggruppamenti da 16 squadre e verosimilmente le parmensi saranno ancora divise tra Girone A e Girone B, come successo nello scorso campionato. Le liste definitive non saranno però pubblicate fino a quando non sarà scaduto il termine per le iscrizioni e fino a quando non saranno state presentate (ed accolte) le domande di ripescaggio, dal momento che sono quattro i posti liberi.