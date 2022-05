Promozione, Felino: mister Apolloni confermato sulla panchina

Rinnovo importante in casa Felino dove Apolloni è stato annunciato alla guida della panchina anche per il prossimo anno. Arrivato a stagione in corso, con tante difficoltà da superare, mister Apolloni è riuscito a portare i rossoblù ai play out con un buon cambio di rotta nel finale di stagione. Purtroppo la retrocessione non è stata evitata, ma l’esperto allenatore ha deciso di rimanere anche in Promozione. A darne l’annuncio è stata la stessa società attraverso un comunicato apparso sulla pagina Facebook ufficiale: “La Società è lieta di comunicare che Luigi Apolloni rimarrà alla guida della prima squadra anche nella stagione 2022/2023. Vista la totale sintonia e la comunanza di obiettivi, oltre al ruolo di Allenatore della Prima Squadra che militerà in Promozione, Luigi Apolloni assumerà anche l'incarico di Responsabile Tecnico degli Allenatori del Settore Giovanile. La scelta del Mister di proseguire nell'avventura intrapresa a Felino, è per tutta la Società motivo di grande orgoglio e di stimolo ad applicarsi con dedizione e impegno ancora maggiori”.