Promozione, Fornovo Medesano: salta la panchina di Abbati

La Futura Fornovo Medesano tramite il Presidente Sandro Squeri, comunica di avere sollevato dall' incarico il Mister della Prima Squadra Sig Massimo Abbati, decisione presa in modo unanime dall' intero consiglio di Amministrazione della Società.

Dopo un sereno e cordiale confronto con il Mister già nella giornata ieri, oggi la decisione ufficiale della F.F.M., che preso atto dei risultati sportivi dell’ultimo periodo (dopo un promettentissimo avvio) ha deciso il cambio della guida tecnica.

Rimane da parte di tutta la società, la stima e l’apprezzamento per il lavoro e l’impegno profuso dal mister e dal Suo staff in questi 4 mesi di rapporto con il migliore in bocca al lupo per il proseguimento della Sua attività ! Futura Fornovo Medesano S.S.D.