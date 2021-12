Promozione, Girone A e B: rinviate tutte le partite del weekend per maltempo

E’ arrivata in questi ultimi minuti la notizia del rinvio in blocco dei campionati di Promozione per quanto riguarda i Gironi A e B che coinvolgono tutte le squadre della Provincia di Parma. Il maltempo ha indotto il CRER a prendere questa decisione a due giorni dalle gare per evitare viaggi inutili nel caso in cui il maltempo dovesse rendere impraticabili i campi di gioco su cui già nei giorni scorsi è caduta copiosa neve. La data dei recuperi non è ancora stata decisa, ma sarà comunicata nei prossimi giorni.