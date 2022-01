Promozione, Girone A e B: si ritorna in campo il 27 febbraio

Slitta ancora la ripresa del campionato di Promozione. Inizialmente il ritorno in campo era stato programmato per il 13 febbraio, ma nella riunione tenuta ieri per l’aggiornamento sulla situazione epidemiologica, il CRER ha deciso per un ulteriore slittamento, dunque il campionato di Promozione non riprenderà prima del 27 febbraio, nuova data decisa nelle ultime ore, salvo ulteriori slittamenti.