Promozione, Girone A e B: slittano i campionati, si riprende a febbraio

Sono stati rinviati a febbraio i Gironi A e B di Promozione. L’emergenza Covid ha obbligati il CRER, dopo una riunione con tutti i presidenti delle squadre, a interrompere le gare che sarebbero dovute ricominciare il 9 gennaio. La ripresa è ora prevista per il 13 febbraio, salvo altri slittamenti che verranno valutati il 17 gennaio in base alla situazione dei contagi. Nel caso in cui ci fosse la possibilità di ricominciare, si ripartirebbe dal secondo weekend di febbraio con la sedicesima giornata, pertanto i campionati slitterebbero semplicemente di un mese.

Si dovrà poi inserire il recupero della prima giornata del girone di ritorno che era stata rinviata per neve e sarà inserita infrasettimanalmente. Prima della partenza di tutti i campionati, si dovrà però rigiocare la partita tra Vigolo Marchese e Futura Fornovo Medesano che era stata invalidata per il gol annullato erroneamente ai piacentini quando il pallone era entrato in porta e poi uscito da una maglia troppo larga della rete; questo match sarà collocato la settimana precedente alla ripresa delle gare, quindi, ad ora, sarebbe in programma per il 6 febbraio. Le squadre possono decidere di allenarsi, ma sono vietati gli allenamenti congiunti e i tornei. Fermo ovviamente anche il calcio giovanile.