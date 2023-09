Promozione, Girone A: derby del riscatto tra Fornovo Medesano e Noceto

Quinta giornata di campionato per il Girone A di Promozione che prenderà il via sabato 30 settembre con l’anticipo tra Pontenurese e Il Cervo; questa sfida ha già l’aria di uno scontro diretto per la salvezza, anche se le cose quasi sicuramente cambieranno nel corso della stagione.

Domenica alle 15.30 invece giocheranno tutte le altre squadre: il Carignano ospiterà la Sammartinese e l’obiettivo dei giallorossi è quello di rimanere attaccati alle prime posizioni. Stesso discorso per il Felino che ospiterà invece il Castellana Fontana, staccato solo di un punto in classifica.

Sarà derby poi tra Fornovo Medesano e Noceto, entrambe partite con il freno a mano tirato e a caccia di riscatto. Infine il Real Sala Baganza avrà il difficile compito di ospitare la capolista Gotico Garibaldina. Sugli altri campi si giocheranno Alsenese-Riese, Boretto-Sarmatese, Campagnola-Bobbiese e Luzzara-Carpaneto Chero.