Promozione, Girone A: Il Cervo è salvo, Tonnotto ancora in corsa per la vetta

Continua ad arrivare verdetti importanti per la classifica del Girone A di Promozione a due giornate dalla fine. Il turno di ieri ha visto alcune squadre mettersi definitivamente in salvo e chiudere quindi con gli ultimi 180 minuti senza più obiettivi. Tra questi Il Cervo che, nonostante la quintultima posizione, grazie al pareggio per 2-2 ottenuto contro la diretta concorrente Vigolo Marchese, ha potuto festeggiare la salvezza diretta dal momento che non potrà più arrivare a meno di sette punti dalle inseguitrici.

Tra queste ci sono appunto il Vigolo Marchese che ad oggi giocherebbe l’unico play out che si disputerà contro la Langhiranese che ieri ha perso per 4-1 in casa della Bobbiese. Ancora aggrappato alla speranza il Fiore Pallavicino nonostante la sconfitta casalinga contro il Tonnotto: se dovesse infatti vincerle tutte e Langhiranese e Vigolo Marchese perderle tutte, allora andrebbe a giocarsi i play out al posto dei grigiorossi contro i piacentini, ma la possibilità è veramente minima.

La Viarolese, già retrocessa da tempo, ha perso ancora in casa contro la Gotico Garibaldina che si è invece portata definitivamente in salvo, così come la Pontenurese che ha vinto per 2-0 contro un già salvo Fornovo Medesano. Tutto ancora aperto nelle parti alte della classifica dove ad oggi il Tonnotto andrebbe direttamente in finale play off, saltando la sfida contro la quinta in classifica, ma i tuttineri hanno ancora la possibilità di ottenere la promozione diretta sorpassando il Castellana Fontana che è ancora in vantaggio di due punti dopo la vittoria ottenuta contro l’Alsenese.

Quest’ultima ha ormai scarse possibilità di raggiungere i play off che al momento sarebbero tra Carignano e Bobbiese, con i giallorossi che ieri hanno vinto il derby contro il Noceto, rimasto attualmente fuori, ma ancora in corsa per provare ad entrare nello spareggio promozione.