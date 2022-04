Promozione, Girone A: il Tonnotto si riavvicina al Castellana Fontana

Il Tonnotto prova a rifarsi sotto per insidiare il Castellana Fontana: sabato i tuttineri hanno vinto nell’anticipo contro Il Cervo, mentre i piacentini sono stati fermati sul pareggio dalla Bobbiese e ora i punti di distacco solo solamente due. Non ritrova la vittoria il Carignano che finisce il match a reti inviolate in casa contro una buona Langhiranese che consolida la terzultima posizione.

In penultima posizione invece rimane il Fiore Pallavicino che è uscito sconfitto dal rocambolesco match contro il Noceto che, grazie a questi tre punti, si porta ad una sola lunghezza dalla zona play off. Accesissima anche la partita tra Viarolese e Fornovo Medesano, terminata per 3-4 con i padroni di casa che, a quattro partite dalla fine, rimangono ultimi con nove punti di distacco dalla penultima, mentre la squadra del presidente Squeri rimane a più tre sulla zona play out.

Ha solo un punto di vantaggio sulla zona rossa invece Il Cervo che era riuscito nelle scorse settimane a risalire un po’. Sugli altri campi Alsenese e Gotico Garibaldina hanno pareggiato per 1-1 e il Vigolo Marchese è stato sconfitto in casa per 3-0 dalla Pontenurese.