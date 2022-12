Promozione, Girone A: perdono le prime tre, ancora sorpasso in fondo alla classifica

Niente da fare per il Carignano che non approfitta della sconfitta della Pontenurese in casa del Brescello (2-1) per tornare insieme ai piacentini in vetta alla classifica. I giallorossi infatti sono stati sconfitti in casa da un ottimo Terme Monticelli che si è imposto per 2-1. Ancora crisi per il Fornovo Medesano che ha subito un poker in casa del Tonnotto San Secondo rientrato a pieno titolo nei play off.

Oltre alla prima e alla seconda, ha perso anche la terza, la Gotico Garibaldina, tra le mura di casa per mano di un gran Felino che è in ripresa dopo un avvio poco convincente (0-2). Il Noceto è tornato alla vittoria e lo ha fatto in casa per 4-2 contro il Team Traversetolo che è tornato ultimo, ancora scavalcato dal Solignano che ha vinto con merito per 2-1 in casa contro Il Cervo. Sugli altri campi il Carpaneto Chero ha vinto per 2-1 contro il Vigolo Marchese mentre la Bobbiese ha vinto 2-0 in casa dell’Alsenese.