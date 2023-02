Promozione, Girone A: il Tonnotto raggiunge il Carignano

Sale al terzo posto il Tonnotto San Secondo che vince per 3-0 contro il Brescello e raggiunge il Carignano bloccato sul pari sul campo di un ottimo Solignano, ormai vicino a raggiungere la zona play out. Tonfo pesantissimo per la capolista Pontenurese che in casa della Bobbiese subisce sei reti senza riuscire a metterne a segno nemmeno una.

La sfida salvezza tra Felino e Terme Monticelli premia i rossoblù che ora sono in una zona tranquilla, mentre i biancocelesti scivolano al quintultimo posto. Grande prova della Futura Fornovo Medesano che inanella risultati positivi e si riporta fuori dalla zona play out.

Torna ad inguaiarsi invece Il Cervo che perde in casa contro un Noceto che naviga verso la salvezza con un occhio sui play off. Vittoria importante anche per il Team Traversetolo nello scontro diretto in casa del Vigolo Marchese. Infine il Carpaneto Chero vince lo scontro d’alta classifica contro la Gotico Garibaldina.