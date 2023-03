Promozione, Girone A: salgono Noceto e Felino, ancora male il Terme Monticelli

Ha consolidato il primato in classifica la Pontenurese che ha vinto in trasferta in casa del Solignano nella ventiquattresima giornata di Promozione. I parmensi invece hanno arrestato la risalita verso la salvezza e sono rimasti nel gruppo delle penultime a 24 punti insieme al Terme Monticelli che ha perso ancora in casa di un Tonnotto in grande forma che ha agganciato la seconda in classifica, la Gotico Garibaldina, che ha solo pareggiato in casa col Brescello.

In penultima posizione è rimasto anche il Vigolo Marchese sconfitto sul proprio campo dalla Bobbiese per 2-1. Si è avvicinato invece il Team Traversetolo che è salito a 23 punti dopo la vittoria esterna in casa del Carpaneto Chero. Ancora in bilico ai margini degli spareggi per la retrocessione Il Cervo che ha perso nell’anticipo del sabato nel derby casalingo contro il Felino che si è portato a soli due punti dalla zona play off dove l’ultimo posto per gli spareggi promozione è occupato dal Carignano che ha pareggiato al termine di un match pirotecnico in casa del Fornovo Medesano.

Quest’ultimo è rimasto così a soli tre punti dalla zona rossa, ma l’ambizione sarebbe quella di togliersi qualche soddisfazione importante. E’ tornato ad avvicinarsi ai play off anche il Noceto che ha vinto sul campo dell’Alsenese e cercherà l’agguato al Carignano nel prossimo turno per provare a salire al quinto posto.