Promozione, Girone A: Carignano in vetta, Team Traversetolo ultimo

Le parmensi riescono nel colpaccio in testa alla classifica. Nei due big match incrociati della decima giornata del Girone A di Promozione, Carignano e Tonnotto hanno vinto rispettivamente contro Gotico Garibaldina e Pontenurese. Così i tuttineri hanno fatto lo sgambetto alla capolista favorendo i giallorossi che hanno raggiunto i piacentini in testa a 25 punti.

Allo stesso modo il Carignano, fermando la Gotico Garibaldina, ha permesso al Tonnotto di avvicinarsi alla terza che ora dista solo due punti. A sorpresa in quinta posizione è salito il Carpaneto Chero che ha avuto la meglio per 4-2 sul Noceto che ha fermato così la sua risalita rimanendo comunque appena fuori dalla zona play out.

Futura Fornovo Medesano e Bobbiese si sono annullate rimanendo alle spalle delle prime, con il Vigolo Marchese che, vincendo contro il Felino, si è insinuato tra le due. E’ scivolato il Terme Monticelli che dalla zona play off è sceso a metà classifica dopo la sconfitta nel derby in casa de Il Cervo che si è portato ad un solo punto dai biancocelesti.

E’ sceso al quintultimo posto il Felino che, come detto, ha perso in casa del Vigolo Marchese, mentre il Solignano si è liberato del titolo di fanalino di coda cedendo l’ultima posizione al Team Traversetolo dopo aver vinto lo scontro diretto salvezza contro i rosanero nell’anticipo del sabato. Le due parmensi sono divise dal Brescello penultimo che ha pareggiato nell’altro scontro diretto salvezza di giornata contro l’Alsenese (1-1).