Promozione, Girone A: battuta d'arresto per il Carignano, sconfitto dal Tonnotto

Rimane in vetta alla classifica la Pontenurese dopo aver vinto in casa del Felino nella sesta giornata di campionato. Al secondo posto si piazza invece la Gotico Garibaldina che, grazie ai tre punti conquistati in casa del Solignano, sorpassa in un colpo solo Fornovo Medesano (pari nell’anticipo con il Terme Monticelli) e il Carignano, sconfitto di misura in casa di un Tonnotto che prova a risalire la classifica.

La sfida salvezza tra Il Cervo e il Brescello è terminata con un punto a testa che non serve a nessuna delle due, mentre il Team Traversetolo ha portato a casa un buon punto da un campo molto ostico come quello della Bobbiese. Seconda vittoria consecutiva invece per il Noceto che ricomincia a vedere la luce dopo un avvio veramente terribile: in casa del Vigolo finisce 0-1 per i gialloblù. Infine il Carpaneto Chero ha vinto nel match contro l’Alsenese condannandola alla terzultima posizione. Dietro rimangono solo Brescello a due punti e Solignano ancora fermo a uno.