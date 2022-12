Promozione, Girone A: bene Team Traversetolo e Solignano

Ultima giornata del girone di andata e ultima giornata del 2022 per il Girone A di Promozione. L’apertura è stata un 3-3 tra Il Cervo e il Tonnotto che ha fatto più contenti i neroverdi, mentre i tuttineri sono stati sorpassati dalla Bobbiese (vincente nel derby contro il Carpaneto Chero) e ora si trovano al quinto posto.

Il big match di giornata tra prima e seconda è stato portato a casa dalla Pontenurese che ha mantenuto la testa della classifica in solitaria, mentre il Carignano è scivolato così al terzo posto, sorpassato dalla Gotico Garibaldina che si è imposta in casa del Terme Monticelli, rimasto a metà classifica con Il Cervo e il Vigolo Marchese.

Quest’ultimo ha perso in casa contro il Solignano che ha chiuso in bellezza un avvio di stagione molto travagliato e ha raggiunto il Brescello a tredici punti, solamente uno dai play out. Buona la chiusura anche per il Team Traversetolo che ha vinto proprio lo scontro diretto contro il Brescello avvicinandosi a sua volta alla possibilità di conquistare gli spareggi salvezza.

Notte fonda invece per il Fornovo Medesano che ha perso ancora, questa volta in casa contro il Noceto che è riuscito a riportarsi alle spalle dei play off. Infine ha chiuso con uno scivolone il Felino che dopo una serie di buone prove ha perso in casa contro l’Alsenese in uno scontro diretto per la salvezza.