Promozione, Girone A: primo punto per il Tonnotto, bene Terme Monticelli e Medesano

Comandano la classifica del Girone A di Promozione la Futura Fornovo Medesano che ha vinto anche ieri contro la neopromossa Team Traversetolo ancora ferma a zero punti, il Terme Monticelli che ha vinto nell’anticipo contro il Brescello e la Pontenurese che ieri ha battuto per 2-0 un Noceto in difficoltà ancora ultimo a zero punti. Ha conquistato invece il primo punto importante il Solignano che è riuscito a pareggiare per 1-1 contro il Tonnotto San Secondo che ha a sua volta ottenuto il primo punto in stagione.

Prima sconfitta per il Felino e prima vittoria per il Carignano nel derby tra le due parmensi, mentre Il Cervo ha dato continuità alla vittoria della settimana scorsa pareggiando in casa contro il Carpaneto Chero. Sugli altri campi sono arrivati due pareggi per 1-1 nei match tra Vigolo Marchese e Alsenese, e tra Bobbiese e Gotico Garibaldina.