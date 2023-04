Promozione, Girone A: tutti i giochi ancora aperti

Ancora aperte tutte le lotte nel Girone A di Promozione a tre giornate dalla fine. Attualmente in vitta c’è ancora la Pontenurese che ha vinto ieri contro il Carpaneto Chero; segue però a soli due punti il Tonnotto San Secondo vincente nel derby con il Felino vede il sogno dei play off sempre più lontano, ma che ormai è salvo.

Discorso analogo per il Noceto che ieri ha perso in casa con la Gotico Garibaldina ora terza e attualmente agli spareggi promozione con la Bobbiese che ha pareggiato contro Il Cervo. Ad oggi il Tonnotto non dovrebbe disputare i play off avendo dieci punti di distacco dal Carignano che è quinto dopo il pareggio di ieri in casa del Brescello.

Anche nelle zone basse della classifica tutti i discorsi sono ancora aperti: Nel giro di otto punti ci sono infatti otto squadre. In ultima posizione con 27 punti c’è il Team Traversetolo che ha pareggiato contro contro l’Alsenese attualmente a 35. Nel mezzo ci sono il Vigolo Marchese penultimo che ha vinto contro il Fornovo Medesano attualmente agli spareggi con il Terme Monticelli.

Proprio i biancazzurri ieri non sono andati oltre il pareggio contro il Solignano terzultimo. A rischiare ci sono ancora anche Carpaneto Chero e Il Cervo. Si dovrà attendere probabilmente l’ultima giornata per conoscere le sorti delle squadre del Girone A.