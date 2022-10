Promozione, Girone A: Fornovo perde la testa, bene Carignano

Perde la testa della classifica il Fornovo Medesano che esce sconfitto dallo scontro diretto al vertice contro i piacentini della Pontenurese. La squadra di Squeri si fa anche sorpassare in classifica dal Carignano che vince in casa del Vigolo Marchese e sale al secondo posto, ancora a soli due punti dalla vetta.

Si porta alle spalle dei play off il Felino che vince nell’anticipo del sabato per 5-1 contro un Noceto in grave difficoltà, ancora a zero punti, mentre il Tonnotto San Secondo trova la sua prima vittoria in casa contro l’Alsenese per 2-1 e si lascia alle spalle un gruppetto nutrito di squadre tra cui il Solignano ancora fermo ad un punto dopo la sconfitta interna di ieri nello scontro diretto contro il Carpaneto Chero. Sale a quattro punti invece il Team Traversetolo che vince il derby contro il Terme Monticelli, rimane fermo invece a metà classifica Il Cervo dopo il pareggio ottenuto contro la Gotico Garibaldina.