Promozione, Girone A: crisi per il Medesano, il Carignano perde la testa

Ha vinto ancora la capolista Pontenurese nel derby in anticipo sabato contro l’Alsenese e si è staccata dal Carignano che invece è caduto nel derby in casa di un Noceto in grande crescita che si è portato fuori dalla zona play out e a soli tre punti dai play off.

E’ un momento di crisi invece per la Futura Fornovo Medesano che ha perso ancora passando da capolista nelle prime partite di campionato a quintultima con 14 punti dopo la sconfitta in casa del Brescello che naviga fin da subito in bruttissime acque. Ha perso anche il Tonnotto San Secondo che si è fatto agganciare in classifica dall’avversario di giornata, la Bobbiese, ora entrambe al quinto posto, con il Carpaneto Chero che ha pareggiato con il Terme Monticelli e si è portato ad un punto dai tuttineri.

Ha pareggiato anche Il Cervo in casa del Vigolo Marchese, mantenendo sostanzialmente la posizione. Sconfitta e poker subito per il Team Traversetolo che in casa è caduto di fronte alla terza, la Gotico Garibaldina, ed è rimasto ultimo in classifica. Vittoria invece del Felino nel derby salvezza contro il Solignano, ancora in grave difficoltà.