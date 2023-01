Promozione, Girone A: Carignano troppo lento, perde il Tonnotto

Si è allontanata sempre di più dalle prime il Carignano che sabato ha ottenuto solo un pareggio contro un agguerrito Felino che è ripiombato in zona play out. Continua la risalita invece il Fornovo Medesano che ha trovato la seconda vittoria consecutiva in questo 2023 dopo una chiusura da incubo del 2022.

La squadra del presidente Squeri si è portata a -1 dalla salvezza battendo il Team Traversetolo che è invece rimasto sempre più ultimo. Anche il Solignano, penultimo, ha trovato una importante vittoria battendo il Tonnotto San Secondo che è rimasto in zona play off, ma è stato avvicinato dal Carpaneto Chero, vincente contro Il Cervo.

Non riesce ad agguantare gli spareggi promozione invece il Terme Monticelli che ha perso in casa del Brescello; stessa sorte per il Noceto che in casa è stato battuto dalla capolista Pontenurese e ora deve guardarsi le spalle. Infine la Gotico Garibaldina ha vinto per 2-1 contro la Bobbiese e l’Alsenese ha battuto in casa per 2-0 il Vigolo Marchese.