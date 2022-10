Promozione, Girone A: vincono Carignano e Tonnotto, ancora male Felino e Solignano

Continua in vetta alla classifica la Pontenurese dopo aver vinto ieri in rimonta in casa contro Il Cervo che si trova ora in zona play out. A inseguire c’è la Gotico Garibaldina che ha vinto uno scontro diretto contro il Fornovo Medesano e in terza posizione si trova il Carignano che ha avuto la meglio sull’Alsenese dopo una partita molto combattuta.

L’ultima squadra in zona play off, oltre al Medesano quarto, è la Bobbiese che ieri ha vinto per 2-0 in casa di un Felino che galleggia ancora sopra alla zona rossa, con un punto in più rispetto alla quintultima. Risale la classifica il Tonnotto che battendo il Team Traversetolo si è portato alle spalle delle prime, mentre i rosanero rimangono fermi al terzultimo posto, raggiunti dal Brescello che ieri ha vinto contro il Carpaneto per 3-1.

E’ uscito dalla zona critica il Noceto che ha vinto la sua terza partita portandosi a nove punti e condannando ancora una volta il Solignano alla sconfitta. Rimane invece a metà classifica il Terme Monticelli che nonostante la sconfitta casalinga contro il Vigolo Marchese naviga tranquillamente a quota dieci punti.