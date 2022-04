Promozione, Girone A: Fornovo Medesano salvo, si complicano le cose per il Pallavicino

Mancano tre giornate alla fine del campionato per il Girone A di Promozione. La lotta al vertice è ancora apertissima, con il Tonnotto San Secondo che vincendo contro il Vigolo Marchese si è tenuto a soli due punti dal Castellana Fontana che a sua volta ha vinto ai danni del Carignano, rimasto terzo, ma insidiato ora dal Noceto che si è portato ad un solo punto vincendo contro Il Cervo.

I neroverdi invece con la sconfitta di ieri sono tornati al quintultimo posto, ma sarebbero al momento salvi avendo più di sette punti dal Fiore Pallavicino, penultimo, che al momento sarebbe retrocesso, dopo aver perso nello scontro diretto contro la Langhiranese. I grigiorossi andrebbero ad oggi a giocare i play out contro il Vigolo Marchese. Vittoria importantissima invece per il Fornovo Medesano che ha raggiunto grazie agli ultimi tre punti la salvezza matematica con tre giornate di anticipo. Ancora una brutta sconfitta invece per la Viarolese che è ormai retrocessa e ha preso ieri sei gol in casa della Pontenurese.