Promozione, Girone A: Fornovo Medesano in vetta, Noceto ultimo ancora a zero

Continua a vincere il Fornovo Medesano che rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo la larga vittoria ottenuta ieri in casa del Carpaneto Chero. A punteggio pieno anche la Pontenurese che ha vinto ieri per 2-0 contro il Terme Monticelli e che domenica prossima avrà lo scontro diretto proprio contro il Medesano.

Se le due parmensi già citate sono partite abbastanza bene in questo campionato, molte altre stanno avendo grande difficoltà, a partire dal Tonnotto San Secondo che è fermo ad un punto e che ieri ha perso in casa della Gotico Garibaldina. Ancora una sconfitta, la terza consecutiva per il Noceto ancora a zero punti dopo aver subito un 1-2 in casa dalla Bobbiese.

Un punticino a testa per il Team Traversetolo (per i rosanero si tratta del primo punto in classifica) e il Felino che ieri hanno pareggiato per 1-1; è tornato invece alla sconfitta il Solignano in casa dell’Alsenese ed è rimasto al pari del Team Traversetolo e del Tonnotto da un solo punto.

Bella vittoria invece per il Carignano nel derby contro Il Cervo giocato sabato in anticipo: i giallorossi sono così terzi alle spalle delle due capolista, mentre i neroverdi sono rimasti a quattro punti a metà classifica. Sugli altri campi guai anche per il Brescello che ha perso contro il Vigolo Marchese ed è rimasto a zero punti insieme al Noceto.