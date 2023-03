Promozione, Girone A: guai per Solignano e Fornovo Medesano

Frenano le prime tre in classifica del Girone A di Promozione: la Pontenurese capolista perde in casa dell’Alsenese, non ne approfitta il Tonnotto che perde in casa con la Bobbiese e si fa avvicinare; sconfitta anche per la Gotico Garibaldina che in casa cede per 2-0 contro un grande Team Traversetolo che torna in lotta per la salvezza e lascia l’ultimo posto.

Scivola in coda quindi il Vigolo Marchese sconfitto in casa del Cervo che rimane fuori dai play out. Battuta d’arresto per il Solignano inguaiato che cede in casa contro il Felino lanciato alla rincorsa dei play off. Entra negli spareggi promozione invece il Noceto che vince lo scontro diretto in casa del Carignano e lo sorpassa in classifica.

Boccata d’aria per il Terme Monticelli che vince in casa del Carpaneto Chero e ricomincia a sperare nella salvezza, torna invece nell’incubo dei play out il Fornovo Medesano, sconfitto in casa dal Brescello in uno scontro diretto.