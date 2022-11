Promozione, Girone A: Carignano torna in vetta, debacle per il Noceto

Grandi novità nel Girone A di Promozione dove la Futura Fornovo Medesano, dopo la sconfitta casalinga contro il Vigolo Marchese per 1-2 nell’anticipo del sabato, è stata scossa dall’esonero di mister Abbati avvenuto nelle ultime ore.

Nelle zone alte invece il Carignano ha riagganciato la Pontenurese in vetta alla classifica. I giallorossi infatti hanno vinto in casa contro il Brescello, mentre i piacentini sono usciti sconfitti dal campo del Carpaneto Chero. Segue al secondo posto la Gotico Garibaldina che ha schiacciato il Noceto con un netto 5-1. Rimane in zona play off il Tonnotto San Secondo che ha vinto in casa contro il Felino sempre più in difficoltà.

Cerca di rientrare nei play off invece il Terme Monticelli che ieri ha vinto in casa del Solignano condannandolo ancora al penultimo posto. Tre punti d’oro in chiave salvezza per Il Cervo che in casa ha battuto la Bobbiese, mentre il Team Traversetolo è sempre più ultimo dopo la sconfitta in casa dell’Alsenese.