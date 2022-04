Promozione, Girone A: solo pari per il Tonnotto, bene il Fornovo Medesano

Perde sempre più terreno il Tonnotto dalla capolista Castellana Fontana dopo il pareggio di ieri in casa di una buona Langhiranese. I tuttineri sono ora a quattro punti dalla vetta, dal momento che i piacentini si sono imposti su Il Cervo che rimane comunque a distanza dalla zona play out. I grigiorossi invece sono saliti al terzultimo posto, staccando di un punto il Fiore Pallavicino che ha perso nell’anticipo di sabato contro la Gotico Garibaldina.

Bella prova poi del Fornovo Medesano che si è staccato dalla zona rossa vincendo contro un Carignano che perde di vista le prime due e si fa anche avvicinare dalla inseguitrici ovvero la Bobbiese, vincente in casa della Pontenurese, e l’Alsenese che ha battuto per 2-1 la Viarolese (sempre più ultima) a domicilio. Infine ha ottenuto solo un pareggio contro la Vigolo Marchese il Noceto che rimane attardato rispetto alla zona play off, con ancora tutte le possibilità di rientrarci.