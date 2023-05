Promozione, Girone A: cresce l'attesa per l'ultima giornata

Sarà decisiva l’ultima giornata del Girone A di Promozione per decidere tante posizioni importanti. Innanzitutto la testa della classifica è ancora da definire, con Tonnotto e Pontenurese a 58 punti (i parmensi però avanti in caso di arrivo in parità). La seconda accederà direttamente alla seconda fase dei play off dato che la quinta è ormai troppo lontana per poter accedere agli scontri promozione e si tratta del Carignano.

Alla prima fase dei play off si rifideranno sicuramente Gotico Garibaldina e Bobbiese, ora entrambe a 53, e l’ultima giornata potrebbe solo definire chi sarà avvantaggiata nello scontro diretto. Sono ormai salve senza più ambizioni Carignano, Noceto, Felino, Carpaneto Chero e Brescello. Il Cervo e l’Alsenese rimangono invece ancora in bilico con soli due punti in più della quintultima che è attualmente il Fornovo Medesano.

Proprio la FFM ora andrebbe ai play out con il Team Traversetolo, ma potrebbe ancora salvarsi all’ultima giornata. A sperare ancora nei play out ci sono anche Terme Monticelli (pari al Traversetolo a 31 punti) e Solignano che è appeso però veramente a un filo sottilissimo. Stesso discorso per il Vigolo Marchese con cui i biancazzurri giocheranno uno scontro direttissimo all’ultima giornata.