Promozione, Girone A: Solignano e Il Cervo vincono scontri salvezza

Mantiene la vetta della classifica del Girone A di Promozione la Pontenurese dopo la vittoria ottenuta per 4-0 in casa del Vigolo Marchese che rimane a metà classifica. Al secondo posto sale il Carignano che vincendo contro il Carpaneto Chero ha sorpassato la Gotico Garibaldina, sconfitta dall’Alsenese per 3-0.

Sale al quarto posto il Tonnotto che ha iniziato la sua ascesa e che ieri ha vinto contro il Noceto per 2-0, mentre i gialloblù hanno lasciato la casella delle vittorie ferma a tre rimanendo comunque fuori dalla zona rossa per un pelo. Sale al quinto posto il Terme Monticelli che ha portato a casa tre punti importanti dal campo della Bobbiese; i biancocelesti hanno raggiunto così il Fornovo Medesano che in inferiorità numerica fin dai primi minuti ha tenuto testa al Felino perdendo però infine per 2-3.

I rossoblù sono piazzati stabilmente a metà classifica. Vittoria immotante poi per Il Cervo nello scontro diretto contro il Team Traversetolo che è rimasto penultimo in classifica con un solo punti in più del Solignano che ieri ha vinto per la prima volta in Promozione nello scontro salvezza contro il Brescello.