Promozione, Girone A: sconfitte Carignano e Tonnotto, bene il Felino

Ha perso di nuovo la vetta il Carignano che ieri è uscito sconfitto dal derby giocato in casa del Team Traversetolo che ha, invece, lasciato l’ultima posizione sorpassando il Solignano, battuto per 2-1 dalla Bobbiese.

Nell’anticipo del sabato invece la Pontenurese ha battuto per 4-0 la Gotico Garibaldina, staccando così i giallorossi parmensi di tre punti. Vittoria importantissima per il Felino che ha dominato sul Carpaneto Chero chiudendo sul 5-1 e ora la classifica fa meno paura. Solo pari invece per il Noceto tra le mura amiche contro il Brescello.

Non è uscito dalla crisi il Fornovo Medesano che ha perso anche in casa del Cervo con i neroverdi sempre più lanciati verso la salvezza e anche verso i play off. A uscire dai play off è stato il Tonnotto che ha perso lo scontro diretto in casa del Vigolo Marchese. Infine ha perso il Terme Monticelli che ha chiuso in casa sul 2-3 contro l’Alsenese.