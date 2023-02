Promozione, Girone A: vincono Carignano e Tonnotto

Bella vittoria del Team Traversetolo che imponendosi per 2-0 nel derby giocato sabato in anticipo contro il Terme Monticelli, accorcia un po’ sulla zona salvezza che rimane comunque a dieci punti di distanza ed è al momento rappresentata proprio dai biancocelesti che dopo essere stati anche ad un passo dai play off hanno avuto un tracollo.

Torna alla vittoria il Tonnotto sul campo dell’Alsenese e rimane saldamente in zona play off salendo al quarto posto e sorpassando la Bobbiese sconfitta ieri dal Brescello. Netta vittoria anche per il Carignano: 4-1 sul Vigolo e Marchese e terza posizione confermata. Pareggio che non fa male a nessuno tra Noceto e Felino, entrambe le squadre rimangono a metà classifica dopo lo 0-0 di questo turno.

Continua con i risultati positivi il Solignano che vince anche in casa del Carpaneto Chero e può sognare la salvezza, distante solo quattro punti, dopo un avvio di stagione da incubo. Ottimo pareggio per la Futura Fornovo Medesano sul campo della capolista Pontenurese e salvezza a portata di mano a soli due punti di distanza; torna ad inguaiarsi invece Il Cervo sconfitto sul campo della seconda in classifica, la Gotico Garibaldina.