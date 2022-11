Promozione, Girone A: Carignano ancora secondo, bene il Noceto

Fa un bel salto in avanti il Noceto dopo la vittoria nell’anticipo della nona giornata di Promozione contro l’Alsenese. I gialloblù passano a metà classifica e scavalcano il Felino che nello scontro salvezza contro Il Cervo non è andato oltre il pareggio per 1-1. Brutta caduta per il Fornovo Medesano che ne ha presi cinque da un Carignano che rimane la seconda forza del campionato alle spalle della Pontenurese, ancora davanti a tutti dopo la vittoria per 4-1 sul fanalino di coda Solignano.

A proposito di bassifondi, anche il Team Traversetolo è stato sconfitto nel match casalingo dal Carpaneto Chero. In zona play off, invece, Terme Monticelli e Tonnotto San Secondo hanno pareggiato nello scontro diretto, mantenendo le posizioni. Sugli altri campi Bobbiese e Vigolo Marchese hanno chiuso a reti inviolate, mentre il Brescello è stato sconfitto in casa dalla Gotico Garibaldina.