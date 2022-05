Promozione, Girone A: Fiore Pallavicino retrocesso, Tonnotto perde il treno

Decretata ieri la prima promossa del Girone A di Promozione: il Castellana Fontana, vincendo nel derby contro la Pontenurese ha messo a segno tre punti che hanno portato i piacentini a quattro lunghezze dal Tonnotto San Secondo che, avendo solo pareggiato contro la Bobbiese, sarà costretto a prendere parte ai play off, saltando però direttamente alla seconda fase.

La lotta per la prima fase dei play off rimane aperta con tre squadre a contendersi gli spareggi: tra queste appunti la Bobbiese, poi il Carignano che ha pareggiato in casa del Cervo e si è fatto avvicinare anche dal Noceto che ha trovato una vittoria improntate nello scontro diretto contro l’Alsenese, decretando la fine dei sogni per gli avversari piacentini, ormai fuori dalla lotta per i play off. E’ arrivata poi anche la seconda retrocessa ufficiale, ovvero il Fiore Pallavicino, che ha perso in casa dei diretti concorrenti del Vigolo Marchese e deve salutare la categoria.

Rimane invece aggrappato alla speranza dei play out, da giocare eventualmente proprio contro il Vigolo, la Langhiranese che ha vinto all’ultimo contro la già retrocessa Viarolese. Tra Gotico Garibaldina e Futura Fornovo Medesano, due squadre già salve, è finita invece con la vittoria dei piacentini.