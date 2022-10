Promozione, Girone A: Carignano primo, segue il Fornovo Medesano

Pareggio della Pontenurese fermata in casa della Bobbiese, ne approfitta subito il Carignano che si porta al pari dei piacentini al primo posto in classifica con 13 punti dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Solignano che è rimasto così ultimo ad un punto in classifica. Non ha perso tempo il Fornovo Medesano che è tornato subito alla vittoria rimanendo così ad un solo punto dalla vetta battendo l’Alsenese a domicilio per 4-1.

Il Terme Monticelli ha vinto il derby casalingo contro il Felino e si è portato alle spalle delle prime, mentre i rossoblù di Apolloni sono stati sorpassati in classifica rimanendo a 7 punti. Non decolla il Tonnotto che ieri ha solo pareggiato in casa di un Brescello in grave difficoltà e sale a soli cinque punti al parti de Il Cervo che ieri ha perso per 5-1 in casa di un Noceto che ha trovato finalmente la prima vittoria e i primi punti in classifica. Sconfitto in casa dal Vigolo Marchese il Team Traversetolo che rimane fermo così a quattro punti. Nell’anticipo del sabato la Gotico Garibaldina aveva vinto contro il Carpaneto Chero portandosi così alle spalle del Fornovo.