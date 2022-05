Promozione, Girone A: Langhiranese centra i play out, Noceto fuori dai play off

Sfuma all’ultimo il sogno del Noceto di partecipare ai play off: la sconfitta contro la diretta concorrente Bobbiese manda infatti i piacentini a sfidare il Carignano nell’unico spareggio che si giocherà nel primo turno, dal momento che tra seconda e quinta ci sono più di sei punti di distacco.

Il Tonnotto infatti, arrivato secondo e sconfitto ieri proprio dai giallorossi del Carignano, entrerà nei play off solo al secondo turno. Risultato importante per la Langhiranese che ha vinto per 3-1 sul campo dell’Alsenese aggiudicandosi così la possibilità di giocare i play out contro un Vigolo Marchese che ieri ha pareggiato in casa del Fornovo Medesano.

Hanno chiuso nel peggiore dei modi la stagione le due retrocesse Viarolese (che ha subito un 6-0 casalingo dalla capolista Castellana Fontana) e Fiore Pallavicino (uscito sconfitto per 1-6 dal match contro Il Cervo). Infine tra Pontenurese e Gotico Garibaldina, già salve con un turno di anticipo, è finita 0-4.