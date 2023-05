Promozione, Girone A: una promossa, due retrocesse e...

Tre parmensi hanno salutato ieri il Girone A di Promozione: si tratta di Tonnotto San Secondo, Solignano e Terme Monticelli. I tuttineri hanno conquistato una meritata promozione in Eccellenza, fatta di rincorsa e sacrificio. Mentre per le altre due l’epilogo è più triste: è infatti arrivata la retrocessione diretta. Saranno tre però alla fine le squadre della provincia a retrocedere. Infatti ai play out si contenderanno la permanenza il Team Traversetolo e Il Cervo.

Salvezza diretta all’ultimo respiro invece per la Futura Fornovo Medesano, mentre Felino, Noceto e Carignano già da tempo vivevano di rendita con la salvezza acquisita e nessun obiettivo particolare da raggiungere in una campionato comunque complicato con la classifica sempre cortissima fino all’ultima giornata.