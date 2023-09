Promozione, Girone A: vince solo il Sala Baganza, sconfitta interna per Fornovo Medesano

Solo una parmense ha conquistato la vittoria nel terzo turno del Girone A di Promozione e si tratta della neopromossa Real Sala Baganza che si è imposta per 3-2 sul campo del Luzzara salendo così a quattro punti e lasciando a uno gli avversari di giornata.

Prima sconfitta per il Fornovo Medesano dopo i due pareggi delle prime giornate: al ‘Maniforti’ ha esultato la capolista Gotico Garibaldina, unica squadra a punteggio pieno. Pareggio per 1-1 nel derby tra Carignano e Il Cervo: giallorossi a quattro punti, neroverdi a due.

A metà classifica a quattro punti, oltre al Carignano, rimangono anche Noceto e Felino; il primo ha perso per 4-1 in casa dell’Alsenese, mentre il secondo ha pareggiato per 2-2 tra le mura amiche contro la Riese.

Nell’anticipo del sabato la Sarmatese ha vinto 2-0 a Bobbio, vittoria esterna anche del Castellana Fontana per 3-0 a Boretto; addirittura 5-0 invece per la Sammartinese, vittoriosa in casa del Campagnola. Ancora una vittoria esterna è stata quella del Carpaneto Chero sul campo della Pontenurese.