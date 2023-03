Promozione, Girone A: grandi le parmensi d'alta classifica

Grande giornata per le parmensi impegnate nelle zone alte della classifica. Il big match in casa della capolista Pontenurese è stato vinto dal Tonnotto San Secondo che si è portato così a soli due punti dalla vetta. Vittoria incredibile anche per il Carignano che, imponendosi per 6-4 sulla Gotico Garibaldina si è portato di nuovo in zona play off.

A seguire c’è il Noceto che dista solo due punti dagli spareggi promozione dopo la vittoria casalinga contro il Carpaneto Chero. Pareggio invece per il Felino che perde un po’ di terreno dopo l’1-1 contro il Vigolo Marchese. Nelle parti basse invece le cose vanno diversamente con il Fornovo Medesano che deve ricominciare a guardarsi le spalle dopo la sconfitta per 3-0 su campo della Bobbiese.

Solo un pareggio invece tra Terme Monticelli e Il Cervo: il punto conquistato non serve a nessuna delle due, la prima in retrocessione diretta e la seconda di nuovo dentro ai play out. Sconfitta per il fanalino di coda Team Traversetolo che si allontana dalla possibilità di centrare i play out, raggiunti invece dall’avversaria di giornata, il Solignano. Infine l’Alsenese ha vinto sul campo del Brescello.