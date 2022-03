Promozione, Girone A: Tonnotto e Carignano perdono terreno, bene Il Cervo

Giornata storta per le parmensi d’alta classifica. Perde la testa il Tonnotto che, pareggiando contro un ottimo Noceto, rimane attardato di due punti rispetto ai diretto concorrenti del Castellana Fontana che fanno addirittura sette reti in casa del Fiore Pallavicino, per il 2-7 finale. Il pareggio nei derby tra tuttineri e gialloblù non serve molto nemmeno ai secondi che rimangono per un punto fuori dalla zona play off.

Perde in casa contro la Gotico Garibaldina il Carignano che, dopo una serie di vittorie, sembrava poter rientrare nella lotta per la prima posizione che ora però appare troppo lontana. Corrono invece le piacentine della zona play out con il Vigolo Marchese che si impone sulla Viarolese per 3-0 e condanna quest’ultima alla ormai imminente retrocessione diretta, anche se manca ancora la matematica. La Vittoria del Gotico spaventa anche il Fornovo che perde in casa della Bobbiese e che si trova ora al quintultimo posto, pari ai piacentini.

Riesce a resistere invece Il Cervo che si mantiene a quattro punti dalle quintultime grazie alla vittoria ottenuta in casa contro la Langhiranese che rimane in penultima posizione insieme al Fiore Pallavicino. Nell’anticipo di sabato la Pontenurese aveva battuto a domicilio l’Alsenese, facendola scivolare al quinto posto.