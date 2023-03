Promozione, Girone A: scatto d'orgoglio del Travesetolo, bene il Tonnotto

Giornata molto positiva per il Tonnotto San Secondo che vince nell’anticipo contro il Noceto e si porta a soli due punti dalla seconda della classe, la Gotico Garibaldina, sconfitta in casa dall’Alsenese. Riprende il largo invece la Pontenurese in vetta vincendo per 3-1 contro il Vigolo Marchese che rimane penultimo insieme a due parmensi: si tratta di Terme Monticelli, ancora sconfitto in casa dalla Bobbiese, e Solignano che arresta la risalita perdendo di misura in casa di un Brescello ormai piuttosto tranquillo.

Lo scontro diretto per diventare grandi tra Felino e Fornovo Medesano è terminato a reti inviolate, mentre l’altro derby di giornata, quello tra Team Traversetolo e Il Cervo, è finito per 6-2 con i rosanero che si sono riavvicinati al treno delle penultime e di conseguenza ai play out. I neroverdi invece rischiano di essere risucchiati nella zona rossa. Sconfitta infine per il Carignano che in casa ha subito tre reti a una dal Carpaneto Chero e i play off cominciano ad essere a rischio.