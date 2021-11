Promozione, Girone A: big match tra Carignano e Castellana Fontana

Anticipo del sabato alle 15,00 per la Viarolese che non riesce a scollarsi dall’ultima posizione con un solo punto e che domani affronterà in casa la Pontenurese, forte di una vittoria domenica scorsa contro il Vigolo Marchese.

Domenica alle 14,30 si disputeranno tutte le altre gare del Girone A di Promozione a partire da Alsenese-Fornovo Medesano, una delle due capolista ospiterà la squadra del Presidente Squeri che dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Viarolese cercherà i tre punti su un campo ostico, contro una squadra, quella piacentina, che arriva da una vittoria esterna contro la Gotico Garibaldina.

Quest’ultima affronterà l’altra capolista del girone, ovvero la Bobbiese, che ha pareggiato nella nona giornata contro una delle seconde, il Castellana Fontana, domani in campo a Carignano per dare vita ad una sfida tra due squadre pari punti in classifica (19).

Parlando ancora dei piani alti della classifica, sarà importante anche la sfida del Tonnotto in casa del Vigolo Marchese: i tuttineri, più forti sulla carta, arrivano da una vittoria su Il Cervo, ma non hanno avuto un cammino lineare fino ad ora e vogliono rimanere dentro alla zona Play Off che occupano ora come quinti.

Il Cervo, che cerca di stare fuori dalle zone rosse, ospiterà un Noceto in grande forma che arriva da un 5-0 sul Fiore Pallavicino, domani impegnato in una sfida salvezza da non sbagliare contro la Langhiranese.