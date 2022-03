Promozione, Girone A: domani scontro salvezza tra Fornovo Medesano e Il Cervo

Parte con un derby che vale tanto in termini di salvezza il diciannovesimo turno del Girone A di Promozione: in campo domani alle 15,00 Fornovo Medesano e Il Cervo, separati da quattro punti; per entrambe le formazioni la vittoria potrebbe significare un passo decisivo verso i festeggiamenti per il mantenimento della categoria.

Domenica alle 14,30 si disputeranno le altre gare, con il Noceto impegnato sul difficile campo del Castellana Fontana che deve cercare di non perdere terreno dal Tonnotto San Secondo ora solo in testa alla classifica e impegnato in questo turno in casa della Gotico Garibaldina, squadra ostica che si trova attualmente al quintultimo posto e che ha bisogno di punti per sperare nella salvezza diretta.

A caccia di punti salvezza ci sono anche il Fiore Pallavicino, che sarà di scena in casa della Pontenurese, e la Langhiranese che ospiterà il Vigolo Marchese per uno scontro direttissimo, essendo le due squadre separate solo da due punti in zona play out. Complicata la situazione della Viarolese nonostante la prima vittoria ottenuta domenica scorsa; domenica gli azzurro-granata ospiteranno il Carignano che vuole rimanere sulla scia delle prime due e, se possibile, avvicinarsi al secondo posto.