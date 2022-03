Promozione, Girone A: Tonnotto contro la Pontenurese, derby tra Viarolese e Il Cervo

Parte con l’anticipo tra la capolista Castellana Fontana e il Vigolo Marchese la diciassettesima giornata del Girone A di Promozione; il derby tra piacentine di giocherà sabato alle 14,30, così domenica l’altra capolista, il Tonnotto San Secondo, affronterà alle 14,30 la sfida contro la Pontenurese conoscendo già il risultato finale della diretta concorrente nella corsa alla vittoria del girone.

Scontro ai piani alti anche per il Carignano che, dopo la bella vittoria contro l’Alsenese, andrà ospite della Bobbiese, distante solo quattro punti in classifica. Il Noceto, dopo aver subito una brutta sconfitta per 2-5 conto il Gotico Garibaldina, cercherà di rifarsi per tornare tra le prime cinque nel derby di domenica in casa del Futura Fornovo Medesano, scivolato ai margini della zona play out e dunque a caccia di punti salvezza.

A cercare punti importanti per mantenere la categoria è anche il Fiore Pallavicino che avrà il difficile compito di giocare in casa della quarta, l’Alsenese. Scontro direttissimo invece tra Gotico Garibaldina e Langhiranese, entrambe in zona play out e separate da soli due punti in favore dei parmensi. Infine si giocherà il derby tra il fanalino di coda Viarolese, ancora ferma a un punto, e Il Cervo che può cominciare a respirare e a pensare alla salvezza diretta.