Promozione, Girone A: scontro salvezza in anticipo per il Fiore Pallavicino, Tonnotto contro la Bobbiese

Anticipo serale per il Fiore Pallavicino che giocherà sabato alle 20,30 contro il Vigolo Marchese per cercare di rialzarsi dopo la sconfitta contro il Tonnotto e per fare punti pesanti in chiave salvezza, essendo distante solo tre punti in classifica dagli avversari piacentini. Match delicato invece domenica alle 14,30 per il Noceto che, dopo il pareggio contro il Carignano, dovrà vedersela con la capolista Alsenese. Scontro delicatissimo tra Bobbiese e Tonnotto San Secondo, entrambe seconde a 23 punti, con i piacentini che arrivano da un periodo poco proficuo dopo un avvio martellante e i parmensi che hanno risalito con grande grinta la classifica dopo una partenza con qualche difficoltà.

Bel match anche per Carignano e Il Cervo, due squadre a cui piace giocare bene e creare tante occasioni, con ambizioni diverse: i primi cercano la promozione, mentre secondi la salvezza. Vuole tornare a vincere il Fornovo Medesano dopo le battute d’arresto con Alsenese e Pontenurese e lo farà ospitando la Gotico Garibaldina che cerca di saltare fuori dalla zona play out. Scontro salvezza tra Viarolese e Langhiranese: i padroni di casa sono ancora fermi a un punto, mentre i grigiorossi stanno faticosamente cercando la salvezza e arrivano dal pareggio prestigioso contro la Bobbiese. Infine è in programma il derby piacentino interessante tra Pontenurese e Castellana Fontana.